الكشري من أشهر الأطباق الشعبية في مصر، ووجبة مفضلة لدى ملايين المواطنين، لكن بالنسبة لمرضى القولون العصبي، قد يتحول هذا الطبق الشهي إلى مصدر إزعاج صحي غير متوقع.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح، حقيقة تأثير الكشري على الجهاز الهضمي، خاصة لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

كيف يؤثر الكشري على القولون العصبي؟

وأشار "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن مكونات الكشري المتنوعة قد تكون عبئا على الجهاز الهضمي، موضحا أن العدس والحمص من البقوليات التي قد تسبب الغازات والانتفاخ.

وأضاف أن البصل المقلي يحتوي على دهون قد تزيد من تهيج القولون والصلصة الحارة قد تحفّز الأمعاء وتزيد من الأعراض، موضحا أن الجمع بين هذه المكونات في وجبة واحدة يجعلها ثقيلة على مرضى القولون العصبي.

متى تظهر الأعراض بعد تناول الكشري؟

وأكد صلاح تختلف استجابة الجسم من شخص لآخر، لكن في الغالب، تبدأ الأعراض خلال ساعات قليلة من تناول الوجبة، وتشمل الانتفاخ، التقلصات، والغازات، قد يعاني البعض من إسهال أو إمساك حسب طبيعة الحالة

لماذا يسبب الكشري هذه المشكلات؟

وتابع أن السبب الرئيسي يعود إلى احتواء الكشري على أطعمة عالية في الألياف غير القابلة للهضم بسهولة، ووجود مكونات قد تندرج ضمن قائمة الأطعمة المهيجة للقولون.