كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا أن تناول السكر قبل النوم يقلل من قدرة الجسم على التعامل مع التوتر ويحدّ من الوصول إلى حالة الاسترخاء التام.

كيف أُجريت الدراسة حول تأثير الجلوكوز على الاسترخاء؟



شارك في الدراسة 94 بالغ، حيث أعطيت مجموعة منهم مشروب يحتوي على الجلوكوز، بينما حصلت المجموعة الأخرى على الماء.

بعد ذلك، خضع المشاركون إما لجلسة تدليك مريح أو اكتفوا بالراحة فقط، وأفاد جميع المشاركين بشعورهم بالهدوء، إلا أن المؤشرات الفسيولوجية أظهرت نتائج أكثر تعقيدا، وفقا لـ "lenta".

كيف يؤثر السكر على استجابة الجهاز العصبي أثناء الاسترخاء؟

أشار الباحثون إلى أن تقنيات الاسترخاء حفزت نشاط الجهاز العصبي اللاودي، المسؤول عن التعافي والراحة.

في المقابل، أظهر المشاركون الذين تناولوا السكر زيادة في نشاط الجهاز العصبي الودي، المسؤول عن التوتر وتعبئة موارد الجسم، مما أدى إلى بقاء الجسم في حالة استثارة مرتفعة نسبيًا.

كيف يمكن أن يؤثر السكر على فعالية الاسترخاء الجسدي؟

يشير ذلك إلى أن السكر قد يعيق قدرة الجسم على الانتقال الكامل إلى حالة الراحة، ويقلل من فعالية تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التدليك.

وبعبارة أخرى، يشعر الشخص بالهدوء والاسترخاء بينما يظل الجسم في حالة استجابة تشبه التوتر.

كيف يمكن تعزيز الاسترخاء وتقليل الضغط على الجهاز العصبي؟

يشير الباحثون إلى أنه لتعزيز التعافي بشكل أفضل وتقليل الضغط على الجهاز العصبي، ينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر قبل ممارسة الاسترخاء.

