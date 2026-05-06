ارتبط اسم الهولندي مارك فان بوميل، بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفا للدنماركي ييس توروب، بعد تراجع نتائج الفريق.

وودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة من الترجي بثلاثية، وكأس مصر بالهزيمة من المصرية للاتصالات، فيما يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتي بالدوري المصري الممتاز.

ولم يدرب مارك فان بوميل أي فريق منذ عامين، بالتحديد منذ يونيو 2024، عندما رحل عن فريق رويال أنتويرب البلجيكي.

من هو مارك فان بوميل المرشح لتدريب الأهلي؟

ولد مارك فان بوميل في مدينة ماسبراخت الهولندية، يوم 22 أبريل 1977 (49 عاما)، وحصل على رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمحترفين.

ولعب مارك فان بوميل لعدة أندية كبرى أبرزها برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي، حتى قرر الاعتزال في يوليو 2013.

وبعد عام واحد، اتجه مارك فان بوميل للتدريب بالعمل كمدرب مساعد لمنتخب هولندا تحت 17 عاما، وبعدها خاض تجربة عربية بالعمل في الجهاز الفني لمنتخب السعودية.

وفي عام 2018، تولى تدريب منتخب أستراليا لـ6 أشهر، بعدها تولى تدريب نادي آيندهوفن الهولندي، من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، وذلك لـ75 مباراة.

وخاض مارك فان بوميل، تجربة جديدة بتولي تدريب فولفسبورج الألماني، لمدة 3 أشهر، وكان فريق رويال أنتويرب آخر تجاربه.

وحقق مارك فان بوميل العديد من البطولات خلال مسيرته، مثل الدوري الهولندي والإسباني والألماني والإيطاليا كلاعب، ودوري أبطال أوروبا رفقة برشلونة، وكان أول قائد أجنبي في تاريخ بايرن ميونخ الألماني، عندما قاد الفريق للفوز بالبوندسليجا.

وكمدرب، حقق مارك فان بوميل لقب الدوري البلجيكي رفقة أنتويرب بعد غياب 66 عاما، إضافة إلى كأس بلجيكا.

وخلال مسيرته مع رويال أنتويرب، تعرض لواقعة مثيرة للجدل في أكتوبر 2022، عندما تعرض لتهديد بالسلاح داخل سيارته، من جانب شخص أراد الحصول على عقد مع الفريق.

اقرأ أيضًا:

بعد طلب الحكام الأجانب.. مصراوي يكشف تصرف ممدوح عباس بشأن مباراة الزمالك وسيراميكا

