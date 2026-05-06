تشير دراسات علم النفس السلوكي إلى أن الإنسان بطبيعته يميل إلى ما هو غير مكتمل أو غير واضح، حيث يثير الغموض الفضول ويحفّز الدماغ على محاولة "فك الشفرة" الخاصة بالشخص الآخر، مما يزيد من الانجذاب العاطفي تدريجيًا.

هل الغموض علامة قوة أم وسيلة لجذب الانتباه؟

بحسب تحليلات منشورة في مواقع علمية مثل Psychology Today، فإن الأشخاص الغامضين يُنظر إليهم غالبًا على أنهم أكثر ثقة بالنفس وأقل اندفاعًا في كشف مشاعرهم، وهو ما يمنحهم هالة جاذبية خاصة.

هل يلعب نقص المعلومات دورًا في زيادة الحب؟

يُعرف هذا التأثير في علم النفس باسم "تأثير المعلومات الناقصة"، حيث يميل العقل البشري إلى ملء الفراغات بصفات مثالية، مما يجعل الشخص الغامض يبدو أكثر جاذبية مما هو عليه فعليًا.

هل الغموض دائمًا صحي في العلاقات؟

رغم جاذبيته في البداية، إلا أن الخبراء في موقع Verywell Mind يؤكدون أن استمرار الغموض قد يعيق بناء علاقات مستقرة، لأن العلاقات الصحية تحتاج إلى وضوح وتواصل عاطفي متوازن.

