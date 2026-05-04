إعلان

مفاجأة للمواطنين.. مصدر لمصراوي: تشغيل المونوريل مجانًا في أول 3 أيام

كتب : محمد نصار

10:53 م 04/05/2026

مشروع مونوريل شرق النيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، موضحًا أن الخدمة ستكون متاحة للجمهور بشكل مجاني خلال الأيام الثلاثة الأولى من التشغيل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التشغيل المجاني سيكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وذلك تزامنًا مع بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المشروع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين لتجربة وسيلة النقل الجديدة والتعرف على خطوط التشغيل والمحطات قبل بدء تطبيق التعريفة الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مونوريل شرق النيل هيئة الأنفاق المونوريل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة إنبي بالدوري
مشروع قانون الأسرة.. تعرف على أعمال فنية تناولت قضايا الأحوال الشخصية
زووم

مشروع قانون الأسرة.. تعرف على أعمال فنية تناولت قضايا الأحوال الشخصية
مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)
علاقات

مشاهد صادمة.. "تسونامي أمطار" يغرق مدينة أسترالية (فيديو)

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
نصائح طبية

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
ترامب: استطلاعات الرأي حول الحرب مع إيران "مزيفة"
شئون عربية و دولية

ترامب: استطلاعات الرأي حول الحرب مع إيران "مزيفة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. مفاجآت ومواد تُطرح لأول مرة وردود الفعل (تغطية خاصة)