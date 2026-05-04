كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، موضحًا أن الخدمة ستكون متاحة للجمهور بشكل مجاني خلال الأيام الثلاثة الأولى من التشغيل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التشغيل المجاني سيكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وذلك تزامنًا مع بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المشروع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين لتجربة وسيلة النقل الجديدة والتعرف على خطوط التشغيل والمحطات قبل بدء تطبيق التعريفة الرسمية.