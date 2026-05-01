ينتج الجسم اللعاب باستمرار وهو سائل مهم لترطيب الفم يساعد على هضم الطعام ويقوي المناعة.

ما سبب تسرب اللعاب بدلا من ابتلاعه؟

يعد سيلان اللعاب أمرا شائعا ولا يشكل مشكلة لدى الأطفال الصغار أو الأشخاص أثناء النوم، ويحدث ذلك عندما يتسرب اللعاب من الفم بدلا من ابتلاعه بشكل طبيعي.

كيف تؤثر مشكلات البلع والتحكم بالفم على السيلان؟

سيلان اللعاب ينتج عن زيادة إفراز اللعاب أو صعوبة البلع أو عدم القدرة على التحكم في حركة الفم والشفتين، ويمكن أن تسبب هذه الأعراض العديد من المشكلات خاصة لدى كبار السن.

لماذا من المهم معرفة أسباب سيلان اللعاب؟

بالرغم من أن سيلان اللعاب ليس بالضرورة مشكلة بحد ذاته، إلا أنه غالبا ما يكون نتيجة لمشكلات صحية أخرى، لذا فإن فهم علامات وأسباب سيلان اللعاب يسهم في الحصول على العلاج اللازم.

ما الذي يسبب سيلان اللعاب في الشيخوخة؟

هناك العديد من الأسباب المحتملة لسيلان اللعاب، بعض الناس ببساطة ينامون في وضعية تجعل أفواههم مفتوحة، وفقا لموقع "هيلث".

وقد يعاني آخرون من حالات مرضية كامنة، مثل إنتاج اللعاب الزائد.

كيف يؤدي الإفراز المفرط للعاب إلى السيلان؟

يعاني بعض الأشخاص من إفراز مفرط للعاب، وهي حالة تعرف بفرط إفراز اللعاب، ورغم أن هذه الحالة ترتبط بعدد من الحالات الأخرى، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك سبب آخر، حيث يصعب فرط إفراز اللعاب عملية بلع اللعاب أثناء إفرازه، مما يؤدي إلى سيلانه.

ما هي الآثار الجانبية للأدوية؟

تؤدي بعض الأدوية إلى فرط إفراز اللعاب وخاصة أدوية الاضطرابات النفسية أو مرض الزهايمر، حيث تحفز هذه الأدوية إنتاج كميات زائدة من اللعاب مما يؤدي إلى سيلانه.

كيف تؤثر السكتة الدماغية على عضلات الفم والبلع؟

تضعف السكتات الدماغية عضلات الفم، مما يصعب البلع أو إبقاء الشفتين مغلقتين بإحكام أثناء الراحة.

وهذا بدوره يسبب سيلان اللعاب، وفي كبار السن الذين يعانون من سيلان اللعاب المفاجئ تكون السكتة الدماغية هي السبب.

كيف يؤثر باركنسون على التحكم في عضلات الوجه؟

يؤدي مرض باركنسون إلى ضعف التحكم الحركي وخاصة في عضلات الوجه الدقيقة.

ومع تقدم المرض، يزداد احتمال سيلان اللعاب مع ازدياد صعوبة البلع والكلام والحفاظ على وضعية الفك.

ما الذي يدل عليه سيلان اللعاب؟

يكون سيلان اللعاب المتكرر لدى كبار السن علامة على ضعف التحكم العضلي في الفم والرقبة.

غالبا ما يكون سبب سيلان اللعاب هو وجود كمية زائدة منه في الفم يصعب التحكم بها، وقد يختلف السبب سواء كان متعلقا بالشفاه أو الحلق أو غير ذلك.

ما هي الأعراض الأخرى المرتبطة بسيلان اللعاب؟

كيف يؤثر التنفس عبر الفم على تدفق اللعاب؟

يصعب احتقان الأنف التنفس من خلال الأنف، مما يدفعك للتنفس من الفم، وفي هذه الحالة، تلاحظ سيلان لعابك بشكل متكرر لأن فمك يكون مفتوحا في أغلب الأحيان، ويمكن أن يكون هذا النوع من سيلان اللعاب مؤقتا.

لماذا يلاحظ بعض الأشخاص زيادة سيلان اللعاب أثناء النوم؟

تتسبب عادات التنفس في سيلان اللعاب، ويلاحظ الأشخاص الذين يعانون من الشخير أو انقطاع النفس النومي سيلان لعابهم أثناء النوم بشكل متكرر أكثر من غيرهم، ويرجع ذلك إلى حاجتهم للتنفس عن طريق الفم أثناء النوم.

كيف يؤدي الارتجاع المعدي إلى زيادة إفراز اللعاب المفاجئ؟

غالبا ما يؤدي مرض الارتجاع المعدي المريئي في ظهور عرض يعرف باسم "رش الماء"، حيث يمتلئ فمك فجأة باللعاب.

ويؤدي هذا الإفراز المفاجئ وغير المتوقع للعاب إلى سيلانه أثناء التحدث أو تناول الطعام.

كيف ترتبط صعوبة الكلام بزيادة تدفق اللعاب؟

تؤثر العديد من الحالات التي تضعف عضلات الفم أو الحلق على قدرتك على الكلام.

لذا فإذا كنت تعاني من التلعثم في الكلام أو تجد صعوبة في التحدث بوضوح، فقد يزداد سيلان لعابك أيضا.

كيفية إيقاف سيلان اللعاب لدى كبار السن؟

يمكن علاج سيلان اللعاب أثناء النوم بتغيير وضعية النوم، مما يساعد على تعديل وضعية الرأس بحيث يبقى الفك مغلقا طوال الليل.

أما في حالات سيلان اللعاب الناتج عن حالات أخرى، فقد تشمل العلاجات أمورا مثل:

حقن البوتوكس لتقليل إفراز اللعاب

العلاج الطبيعي لزيادة التناسق العضلي

أدوية مضادة للكولين لتحفيز جفاف الفم

