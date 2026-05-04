أثارت الفنانة مها أحمد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها "تدوينة" عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، تم تداولها بشكل واسع بين المستخدمين خلال الساعات الماضية.

وتضمنت التدوينة انتقادات حادة، حيث كتبت: "أشكرك يارب بتورينى فحياتى قبل مماتى لا ممثل نافع ولا منتج نافع ولا مذيع نافع مش نافع".

كما حملت التدوينة رسالة غاضبة، وكتبت: "غير أنك تهري وتركب أي ترند للشهرة وتشويه سمعة البشر، كل يوم بشوف حقي ربنا بياخدهولي منك ومن اللي شبهك المشوهين والمشفرين حسبي الله ونعم الوكيل".

حبس فادي خفاجة بعد أزمته مع مجدي كامل

يذكر أن المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة الفنان فادي خفاجة بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت مها أحمد عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "خالص الشكر والتقدير لمكتب النجدي للاستشارات القانونية على الجهد المبذول في الدفاع عن قضية السب والقذف المرفوعة من قبل الفنان الدكتور مجدي كامل ضد فادي خفاجة، والتي حكمت فيها المحكمة حضورياً بعودة الحق إلى أصحابه ورد اعتبار الفنان مجدي كامل".

وأضافت مها: "هذا الحكم يؤكد أن العدل يظهر مهما طال الوقت، وأن الدفاع عن الحق باحترافية وإخلاص يصنع الفرق، شكرًا لكل من ساهم في تحقيق هذه النتيجة".

