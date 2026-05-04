أكدت وزارة الداخلية السعودية أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية 20 ألف ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

الحصول على تصريح الحج شرط لأداء الفريضة

وشددت الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس)، على أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج.

دعوة للإبلاغ عن المخالفين

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام 1447هـ والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، داعية إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.