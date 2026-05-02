تصفح الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي أو مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب قبل النوم يؤثر سلبا على الصحة.

كيف يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف على النوم؟

تصدر الهواتف الذكية ضوء أزرق يعيق إنتاج الميلاتونين، مما يؤدي إلى تأخير النوم.

كيف تزيد مواقع التواصل والمحتوى الليلي من التوتر قبل النوم؟

متابعة منشورات الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الرد على الرسائل في وقت متأخر من الليل، أو مشاهدة البرامج، يؤدي إلى رفع مستويات التوتر، ونتيجة لذلك يفرز الجسم هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، بدلا من هرمون الميلاتونين المهدئ.

إذ يفرز الكورتيزول عند الشعور بالضغط أو القلق، ويمكن أن يبقي الجسم في حالة يقظة ويؤخر الاستغراق في النوم، وفقا لـ "هيلث".

كيف يؤثر ضوء الأجهزة الإلكترونية على مدة النوم؟

تصدر الأجهزة الإلكترونية ضوء أبيض أو أزرق، وهذا يمنع أو يبطئ إفراز الميلاتونين، مما يقلل من مدة النوم ويسبب اضطرابات النوم.

كيف يحدد الدماغ وقت النوم من خلال الضوء؟

الدماغ يميز بين الليل والنهار من خلال كمية الضوء وسطوعه الذي يصل إلى العين، نتيجة لذلك، يخطئ الدماغ في إدراك الليل على أنه نهار، مما يمنع الشخص من النوم.

ما هي المخاطر الصحية لاستخدام الهاتف المحمول قبل النوم؟

هذا الخلل في الساعة البيولوجية للجسم يزيد من احتمالية الإصابة بالأرق، وداء السكري من النوع الثاني والاكتئاب وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن النوم العميق هو الوقت الذي يتخلص فيه الجسم من السموم العصبية المتراكمة خلال النهار، حيث تبقى هذه المواد الكيميائية في دماغك، مما يجعلك تشعر بالنعاس ويؤثر سلبا على ذاكرتك وتركيزك، بالإضافة إلى ذلك، يتأثر التمثيل الغذائي لديك سلبا.

ما هي أهمية الابتعاد عن التكنولوجيا لتحسين النوم؟

تجنب استخدام الهاتف قبل النوم بمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

يؤدي ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات إلى تحسين جودة النوم.

تأكد من الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت.

الابتعاد عن تناول الشاي أو القهوة أو الكحول.

الحرص على الرمش كثيرا خاصة أثناء استخدام الهاتف لوقت طويل.

تجنب استخدام العدسات اللاصقة أثناء النوم.

تناول عشاء خفيف، و ذلك لأن عملية الهضم تستهلك قدر كبير من الطاقة، مما يمنع بدوره قدرتك على النوم.

التأكد من النوم في بيئة باردة ومظلمة وهادئة.

