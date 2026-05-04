إعلان

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة

كتب : محمد عبدالناصر

09:00 ص 04/05/2026

شبورة مائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 5 مايو، وحتى السبت 9 مايو، مشيرة إلى استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة، تتسم حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تباين ملحوظ بين فترات النهار والليل، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء نهارا، وتسود أجواء مائلة للبرودة، مما يستوجب الحذر عند الخروج في الأوقات المتأخرة أو الصباحية.

وتابعت الهيئة يوجد شبورة مائية تتكون في الساعات الأولى من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة على وجود نشاط الرياح على أغلب الأنحاء نشاطا ملحوظا للرياح على مدار الأيام الخمسة المقبلة.

688998452_1401773088647921_6150372002827588008_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة الطقس شبورة مائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحسم اللقب.. المباريات المتبقية لأرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

لحسم اللقب.. المباريات المتبقية لأرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة
أخبار مصر

طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة
بعد أشهر من زواجها.. عشرينية تنهي حياتها داخل منزلها بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

بعد أشهر من زواجها.. عشرينية تنهي حياتها داخل منزلها بكفر الشيخ
مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟
شئون عربية و دولية

مخالفا الإجراءات الدستورية.. كيف يسعى ترامب لـ"تأميم" انتخابات أمريكا؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بوارج و20 مليار دولار.. هل يطفئ "مشروع الحرية" نار هرمز أم يشعلها؟
بعد تضارب الروايات.. كيف تتأثر خطة ترامب لغزة بإغلاق مركز التنسيق؟
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة