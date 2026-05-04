أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 5 مايو، وحتى السبت 9 مايو، مشيرة إلى استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة، تتسم حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تباين ملحوظ بين فترات النهار والليل، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء نهارا، وتسود أجواء مائلة للبرودة، مما يستوجب الحذر عند الخروج في الأوقات المتأخرة أو الصباحية.

وتابعت الهيئة يوجد شبورة مائية تتكون في الساعات الأولى من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة على وجود نشاط الرياح على أغلب الأنحاء نشاطا ملحوظا للرياح على مدار الأيام الخمسة المقبلة.