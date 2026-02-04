أعراض غير متوقعة لسرطان البنكرياس.. راقبها جيدا

يطلق على سرطان البنكرياس غالبًا اسم "المرض الصامت" لأن أعراضه المبكرة غامضة، ويُمكن الخلط بينها وبين مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة، ولا تشتد إلا مع تقدم المرض، يقع البنكرياس في عمق البطن، مما يعني أن الأورام تنمو لفترة قبل أن تسبب أعراضًا ملحوظة أو مستمرة.

ووفقا لما ذكره موقع clevelandclinic، إليك أعراض مبكرة غير متوقعة أو خفيفة يجب الانتباه إليها لسرطان البنكرياس.

ألم مستمر في الظهر أو البطن:

ألم خفيف ومستمر في الجزء العلوي من البطن يمتد إلى الظهر، وغالبًا ما يوصف بأنه ألم في منتصف الظهر، وغالبا ما يأتي ويذهب، ولكنه غالبًا ما يزداد سوءًا بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

فقدان الوزن غير المبرر:

فقدان ملحوظ ومفاجئ وغير مقصود للوزن دون تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

اليرقان :

اصفرار الجلد أو العينين، وغالبًا ما يصاحبه حكة جلدية، وبول داكن اللون، وبراز فاتح اللون.

اضطرابات هضمية لا تتحسن:

الشعور بانتفاخ مستمر، و غازات، و غثيان، أو الشعور بالشبع بسرعة بعد تناول كميات قليلة من الطعام، من العلامات التحذيرية.

الشعور بالإرهاق والضعف:

المعاناة من الإرهاق الشديد الذي لا يتحسن بالراحة أو النوم.

الإصابة بالإسهال :

الإصابة بالإسهال بشكل غير معتاد، أو شاحب اللون، أو ذو رائحة كريهة، ما يشير إلى أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الإنزيمات الهاضمة.

الإصابة بالجلطات الدموية:

الإصاب بالجلطات الدموية غير مفسرة، مثل تجلط الأوردة العميقة، في الذراعين أو الساقين.

نفور غير معتاد من الطعام:

الإصابة بنفور مفاجئ من الطعام، مصحوب أحيانًا بطعم معدني في الفم.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

ضرورة مراقبة الأعراض المذكورة أعلاه، خاصةً إذا كانت جديدة، أو مستمرة (تستمر لأكثر من بضعة أسابيع)، أو تزداد حدة، يكون من الضروري سرعة التوجه للطبيب للكشف المبكر ما يساهم في العلاج سريعا.







أقرأ أيضًا:



شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر











