أفاد موقع أكسيوس أن المبادرة الأمريكية الجديدة المتعلقة بمضيق هرمز لا تشمل بالضرورة مرافقة سفن أمريكية للسفن التجارية العابرة، وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأوضح التقرير أن سفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار بهدف منع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، دون الانخراط في مرافقة مباشرة لكل سفينة.

وأضاف أن البحرية الأمريكية ستزود السفن التجارية بمعلومات ملاحية تتعلق بأفضل المسارات البحرية داخل مضيق هرمز، خاصة المسارات الآمنة البعيدة عن الألغام والمخاطر المحتملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعٍ أمريكية لتعزيز أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية عالميًا، مع تجنب الانخراط في تصعيد عسكري مباشر داخل المضيق.