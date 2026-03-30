أعراض ما قبل السرطان، يمكن معرفة ما إذا كان هناك ورم سرطاني أم لا في جسمك من خلال علامات، عادة ما تظهر قبل الإصابة بالمرض الخبيث.

وفقًا لما ذكرته " جمعية السرطان الأمريكية (ACS) "، تشمل الأعراض التي تظهر قبل أشهر من التشخيص ما يلي:

1- هل يُعد ألم الظهر والبطن المستمر علامة مقلقة؟

ألم خفيف، خاصة في الجزء العلوي من البطن، قد يمتد إلى الظهر، وغالبًا ما يزداد بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.

2- هل فقدان الوزن المفاجئ دون سبب طبيعي مؤشر خطر؟

قد يفقد بعض الأشخاص وزنًا ملحوظًا دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط البدني.

3- هل ظهور مرض السكري بشكل مفاجئ يستدعي القلق؟

التشخيص المفاجئ بالسكري، أو صعوبة التحكم فيه فجأة، خاصة بعد سن 65 عامًا، قد يكون علامة تحذيرية تستدعي الفحص.

4- هل التعب والإرهاق المستمر علامة على مشكلة خطيرة؟

الشعور بالإرهاق المزمن ونقص الطاقة دون سبب واضح قد يكون مؤشرًا على خلل صحي في البنكرياس.

5- هل عسر الهضم وفقدان الشهية من الإشارات التحذيرية؟

مشكلات هضمية مستمرة مثل الشبع السريع، الانتفاخ، الغثيان أو ضعف الشهية تستدعي الانتباه وسرعة التوجه إلى الطبيب المختص.

6- هل اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) علامة خطيرة؟

اصفرار الجلد أو العينين، مع تغير لون البول إلى الداكن أو البراز إلى الفاتح، يعد من الأعراض المهمة التي تحتاج مراقبتها جيدا.

7- هل التغيرات النفسية قد تسبق الأعراض الجسدية؟

قد يظهر الاكتئاب أو القلق قبل الأعراض الجسدية بفترة تصل إلى عدة أشهر.

8- هل تغير عادات الأمعاء مؤشر يجب ملاحظته؟

حدوث إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز بشكل غير معتاد قد يكون علامة تستحق الفحص.

9- هل جلطات الدم غير المبررة إنذار مبكر؟

حدوث جلطات، خاصة في أوردة الساق العميقة، دون سبب واضح قد يكون مؤشرًا يستدعي التشخيص الطبي.

