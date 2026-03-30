أعراض تظهر قبل أشهر من الإصابة بسرطان البنكرياس
كتب : آلاء نبيل أحمد
سرطان البنكرياس
أعراض ما قبل السرطان، يمكن معرفة ما إذا كان هناك ورم سرطاني أم لا في جسمك من خلال علامات، عادة ما تظهر قبل الإصابة بالمرض الخبيث.
وفقًا لما ذكرته " جمعية السرطان الأمريكية (ACS) "، تشمل الأعراض التي تظهر قبل أشهر من التشخيص ما يلي:
1- هل يُعد ألم الظهر والبطن المستمر علامة مقلقة؟
ألم خفيف، خاصة في الجزء العلوي من البطن، قد يمتد إلى الظهر، وغالبًا ما يزداد بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء.
2- هل فقدان الوزن المفاجئ دون سبب طبيعي مؤشر خطر؟
قد يفقد بعض الأشخاص وزنًا ملحوظًا دون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط البدني.
3- هل ظهور مرض السكري بشكل مفاجئ يستدعي القلق؟
التشخيص المفاجئ بالسكري، أو صعوبة التحكم فيه فجأة، خاصة بعد سن 65 عامًا، قد يكون علامة تحذيرية تستدعي الفحص.
4- هل التعب والإرهاق المستمر علامة على مشكلة خطيرة؟
الشعور بالإرهاق المزمن ونقص الطاقة دون سبب واضح قد يكون مؤشرًا على خلل صحي في البنكرياس.
5- هل عسر الهضم وفقدان الشهية من الإشارات التحذيرية؟
مشكلات هضمية مستمرة مثل الشبع السريع، الانتفاخ، الغثيان أو ضعف الشهية تستدعي الانتباه وسرعة التوجه إلى الطبيب المختص.
6- هل اليرقان (اصفرار الجلد والعينين) علامة خطيرة؟
اصفرار الجلد أو العينين، مع تغير لون البول إلى الداكن أو البراز إلى الفاتح، يعد من الأعراض المهمة التي تحتاج مراقبتها جيدا.
7- هل التغيرات النفسية قد تسبق الأعراض الجسدية؟
قد يظهر الاكتئاب أو القلق قبل الأعراض الجسدية بفترة تصل إلى عدة أشهر.
8- هل تغير عادات الأمعاء مؤشر يجب ملاحظته؟
حدوث إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز بشكل غير معتاد قد يكون علامة تستحق الفحص.
9- هل جلطات الدم غير المبررة إنذار مبكر؟
حدوث جلطات، خاصة في أوردة الساق العميقة، دون سبب واضح قد يكون مؤشرًا يستدعي التشخيص الطبي.
