يُعد سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطان، نظرا لصعوبة اكتشافه في مراحله المبكرة، إذ غالبًا ما تظهر أعراضه بشكل غير واضح.

وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، أن هناك بعض العلامات التي قد تظهر على الوجه، ويمكن أن تكون مؤشرًا مبكرًا يستدعي الانتباه والفحص الطبي.

كيف تظهر علامات سرطان البنكرياس على الوجه؟

أن بعض التغيرات التي تطرأ على ملامح الوجه قد تكون مرتبطة بوظائف الكبد والبنكرياس، ومن أبرزها

اصفرار البشرة والعينين (اليرقان)

شحوب الوجه بشكل ملحوظ

هالات داكنة غير معتادة

فقدان الحيوية والإجهاد العام

وتحدث هذه الأعراض نتيجة تأثر الجسم بوظائف البنكرياس واضطراب إفراز الإنزيمات.

متى يجب القلق من هذه العلامات؟

استمرار هذه الأعراض لفترة طويلة

ظهورها بشكل مفاجئ دون سبب واضح

مصاحبتها بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن أو آلام البطن

في هذه الحالة، يجب التوجه فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة.

لماذا تظهر هذه الأعراض؟

يوضح المتخصصون أن سرطان البنكرياس قد يؤثر على القنوات الصفراوية، مما يؤدي إلى، تراكم مادة البيليروبين في الدم، وظهور اصفرار الجلد والعينين

وتغير لون الوجه بشكل عام

كما أن ضعف امتصاص الغذاء يؤدي إلى الإرهاق وفقدان الوزن، وهو ما ينعكس على ملامح الوجه.

7 علامات يجب الانتباه لها

اصفرار الوجه والعينين

شحوب غير طبيعي

هالات سوداء واضحة

جفاف البشرة

فقدان الوزن السريع يظهر على الوجه

تعبيرات الإرهاق المستمر

تغير لون الجلد إلى درجة غير معتادة

هل هذه العلامات كافية للتشخيص؟

يشدد الأطباء على أن هذه العلامات ليست دليلًا قاطعًا على الإصابة، قد تكون مرتبطة بأمراض أخرى أقل خطورة

تتطلب تشخيصًا دقيقًا عبر التحاليل والأشعة.

كيف يمكن الوقاية وتقليل المخاطر؟

اتباع نظام غذائي صحي

تجنب التدخين

الحفاظ على وزن مناسب

إجراء فحوصات دورية خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي

