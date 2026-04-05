سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان شيوعا وخطورة، إلا أن الخبر السار هو أن نمط الحياة وخاصة النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورا مهما في تقليل خطر الإصابة به، فماذا نأكل؟.

هل الفواكه والخضروات تمنع سرطان القولون؟

تتميز الفواكه والخضروات باحتوائها على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات، ويمكن للأنظمة الغذائية الغنية بها أن تعمل على خفض خطر الإصابة بسرطان القولون.

هل الأسماك تحارب سرطان القولون؟

إدراج الأسماك ضمن النظام الغذائي قد يقلل خطر الإصابة بالسرطان، خاصة عند اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، هذا النمط الغذائي قد يخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 33%، بحسب موقع Very well health.

هل الحبوب الكاملة تحارب سرطان القولون؟

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف في حماية القولون، لما لها من دور في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء، والحبوب الكاملة من أفضل هذه المصادر، إذ يمكن أن يسهم تناول نحو 90 جراما يوميا في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون نسبة تتراوح بين 12% و17%.

ومن أبرز الحبوب الكاملة: الشوفان، الأرز البني، القمح الكامل، الكينوا، الشعير، والبرغل، إلى جانب البقوليات والمكسرات.

كيف تحارب منتجات الألبان سرطان القولون؟

يساهم الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، حيث تشير الأبحاث إلى انخفاض الخطر بنسبة تتراوح بين 8% و13% لدى من يستهلكونها بانتظام، ومن الخيارات الصحية: الحليب قليل الدسم، الزبادي الطبيعي، والجبن منخفض الدهون.