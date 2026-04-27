5 علامات صامتة تكشف الإصابة بـ سرطان القولون

كتب : أسماء العمدة

10:30 م 27/04/2026

يُعد سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعا، إلا أن خطورته تكمن في تطوره بصمت، دون ظهور أعراض واضحة في مراحله الأولى، ما يؤدي إلى تأخر اكتشافه لدى كثير من الحالات.

إليك أبرز 5 علامات صامتة قد تنذر بسرطان القولون

تغيرات مستمرة في حركة الأمعاء

وتعليقًا على ذلك يقول الدكتور سعيد شلبي، تغيرات مستمرة في حركة الأمعاء مثل الإصابة بالإسهال أو الإمساك لفترات طويلة دون سبب واضح، أو الشعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل كامل، وهي من العلامات التي تستدعي الانتباه خاصة إذا استمرت لأسابيع.

وجود دم في البراز

وأضاف سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، قد يظهر الدم بلون أحمر فاتح أو داكن، وفي بعض الأحيان لا يكون مرئيًا بالعين المجردة، لكنه يُكتشف عبر التحاليل، ويُعد من أهم المؤشرات التي لا يجب تجاهلها.

آلام أو تقلصات في البطن

الشعور بآلام مستمرة أو انتفاخات غير مبررة في البطن قد يكون علامة على وجود مشكلة في القولون، خاصة إذا تكررت بشكل ملحوظ.

فقدان الوزن غير المبرر

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، انخفاض الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع نظام غذائي أو مجهود بدني إضافي قد يكون مؤشرًا خطيرًا، ويستدعي استشارة طبية عاجلة.

الإرهاق المستمر

الشعور بالتعب والإجهاد دون سبب واضح قد يرتبط بفقر الدم الناتج عن نزيف داخلي غير ملحوظ في القولون.

وأختتم حديثه:" يجب التوجه للفحص الطبي في حال استمرار أي من هذه الأعراض، خاصة لمن تجاوزوا سن الخمسين أو لديهم تاريخ عائلي مع المرض، حيث يسهم الكشف المبكر بشكل كبير في زيادة فرص الشفاء".

