يعد الدجاج مصدرا شائعا للبروتين، ومع ذلك، ليست كل أجزاء الدجاجة مفيدة للجسم، حيث تحتوي على مستويات عالية من الدهون أو بكتيريا ضارة أو تخزن سموم وملوثات، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى أو الأمراض المزمنة أو مشكلات الجهاز الهضمي.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أضرار تناول هياكل وأرجل الدجاج، وفقا لموقع "هيلث لاين".

كيف يؤثر تناول أقدام الدجاج على الصحة؟

تتعرض أقدام الدجاج للأوساخ والبكتيريا، ما يجعلها تحمل خطرا أكبر للتلوث.

وبسبب ملامستها المستمرة للأرض، قد تتراكم الأوساخ والبكتيريا والملوثات الأخرى في شقوقها.

ما المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاك هياكل الدجاج؟

تحتوي هياكل الدجاج على نسبة عالية من الدهون والمواد الحافظة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة عند الإفراط في استهلاكها.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الهياكل ملوثة بالبكتيريا مثل السالمونيلا إذا لم تطهى جيدا.

ما هي الأجزاء الأخرى في الدجاج التي لا يجب تناولها؟

-جلد الدجاج يتكون من الدهون التي تسهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

-الرئتين، نظرا لاحتوائها على كائنات دقيقة وطفيليات.

-رؤوس الدجاج تحتوي أيضا على بقايا مبيدات حشرية ممتصة من العلف الملوث.

-تعد الأمعاء من أكثر المناطق عرضة للتلوث البكتيري، حيث تحتوي على نسبة عالية من البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى.

-القلب يحتوي على بقايا هرمونات التوتر التي تؤثر سلبا على الصحة عند تناوله بكميات كبيرة.

-تعد رقاب الدجاج بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، وقد لا يكون سلقها كافيا دائما للقضاء على جميع مسببات الأمراض.

-تتكون أطراف أجنحة الدجاج في الغالب من الجلد والعظم، ولا تحتوي إلا على القليل من اللحم أو القيمة الغذائية.