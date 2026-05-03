حذر الدكتور سيرجي فيشتوموف أخصائي الأمراض الباطنية والقلب، من أن أحد أسباب الإغماء المفاجئ قد يكون انخفاض مستوى ضغط الدم.

كيف يؤدي انخفاض ضغط الدم إلى الإغماء والدوخة؟

يمكن أن يحدث الإغماء المفاجئ نتيجة انخفاض مستوى ضغط الدم، إذ لا يصل الدم في هذه الحالة إلى الدماغ بالكمية اللازمة، ويشار أيضا إلى أن انخفاض ضغط الدم قد يسبب الشعور بالدوخة، وفقا لـ "لينتا رو".

هل يشير الإحساس بتوقف القلب إلى اضطراب في نظم القلب؟

الشعور بأن القلب توقف كما لو أنه يتوقف أو يتخطى نبضة غالبا ما يكون ناتجا عن اضطراب في نظم القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب، أو تسرع القلب فوق البطيني، أو الرجفان الأذيني.

وغالبا ما تنشأ هذه الأحاسيس بسبب التوتر والإجهاد العصبي.

هل يمكن للقلق والإجهاد العاطفي أن يسبب اضطراب ضربات القلب؟

يؤدي القلق ونوبات الهلع والإجهاد العاطفي المزمن إلى تنشيط الجهاز العصبي، مما قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وتعد هذه النوبات شائعة حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أي أمراض عضوية.

هل يمكن للاختلالات الهرمونية أن تسبب اضطراب ضربات القلب؟

قد تكون الاختلالات الهرمونية، وخاصة تلك التي تؤثر على الغدة الدرقية، سببًا في حدوث اضطراب في ضربات القلب.

على سبيل المثال، غالبًا ما يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية تسارع وعدم انتظام في نبضات القلب.

