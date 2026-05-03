كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كارديف أن فاكهة بسيطة ومنخفضة التكلفة تؤدي دورا مهما في الوقاية من أمراض القلب.

ما هو الدور الذي يلعبه مركب الرمان الطبيعي في صحة القلب؟

أشار الباحثون إلى أن مركب طبيعي موجود في فاكهة الرمان يمكن أن يسهم في تقليص لويحات الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف يسهم مركب الرمان "بونيكالاجين" في حماية القلب؟

يحتوي الرمان على مركب يعرف باسم "بونيكالاجين"، وهو من مركبات البوليفينول المرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن الجسم لا يمتصه مباشرة بكفاءة عالية.

وبدلا من ذلك، تقوم بكتيريا الأمعاء بتفكيكه إلى مركبات أصغر تسمى "يوروليثينات"، أبرزها "يوروليثين أ"، الذي جذب انتباه الباحثين لتأثيره القوي في مكافحة تصلب الشرايين.

لماذا يعد تصلب الشرايين من أخطر مشاكل القلب والأوعية الدموية؟

يعد تصلب الشرايين من أكثر المشكلات الصحية خطورة، إذ يحدث نتيجة تراكم لويحات دهنية داخل جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تضييقها تدريجيا وتقليل تدفق الدم.

وعند تمزق إحدى هذه اللويحات، تتشكل جلطة دموية تسد الشريان بالكامل، مسببة نوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال دقائق.

كيف تساعد مركبات الرمان على مكافحة أمراض الشرايين؟

اختبر الباحثون مركب "بونيكالاجين" وحمض إيلاجيك وعدة أنواع من "يوروليثينات" على خلايا بشرية مناعية وخلايا الأوعية الدموية، لمعرفة مدى قدرتها على الحد من العوامل المسببة لأمراض الشرايين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ما الذي يجعل "يوروليثين أ" فعالا في حماية الشرايين؟

أظهرت النتائج أن "يوروليثين أ" كان الأكثر فاعلية، إذ ساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يسبب تلف الخلايا، وخفف من نشاط الجينات الالتهابية، وقلل من حركة الخلايا المناعية نحو جدران الأوعية الدموية، ومنع الخلايا البلعمية من امتصاص كميات كبيرة من الكوليسترول، وهي خطوات رئيسية في تكوين اللويحات الشريانية.

كما احتوت لويحاتها على كميات أكبر من الكولاجين وخلايا العضلات الملساء، ما يجعلها أقل عرضة للتمزق، وهو السبب الرئيسي وراء النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هل من الممكن الحصول على "يوروليثين أ" بشكل طبيعي أم عبر المكملات؟

أضاف الباحثون أن بعض الأشخاص ينتجون هذا المركب بشكل طبيعي بكميات أكبر من غيرهم، بينما تتوفر مكملات مباشرة منه، لكنها مرتفعة التكلفة مقارنة بشراء ثمرة رمان واحدة أو اثنتين فقط.

