إعلان

"أصبحوا مجانين بالكامل".. ترامب يهاجم وسائل الإعلام بسبب حرب إيران

كتب : وكالات

11:02 م 26/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا استسلمت إيران واعترفت بأن قواتها البحرية ترقد في قاع البحر، وأن قواتها الجوية لم تعد موجودة، وإذا غادر جيشها بالكامل طهران، ورفعت الأيدي عالياً ولوّح الجميع بالعلم الأبيض، فإن وسائل الإعلام الأمريكية ستواصل تصوير الأمر على أنه انتصار إيراني.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال اليوم الثلاثاء، أن توقيع القيادة الإيرانية على وثائق الاستسلام واعترافها بالهزيمة أمام قوة الولايات المتحدة الأمريكية، لن يمنع بعض وسائل الإعلام من اعتبار إيران منتصرة.

وأشار ترامب إلى أن صحفا ووسائل إعلام، من بينها "نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن"، ستتصدر عناوينها أن إيران حققت انتصاراً رائعاً على الولايات المتحدة.

وتابع ترامب "أن الديمقراطيين ووسائل الإعلام فقدوا طريقهم تماما، وأصبحوا مجانين بالكامل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفاوضات إيران البحرية الإيرانية دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إسرائيل تزعم اغتيال القائد الجديد لحماس في غزة
شئون عربية و دولية

إسرائيل تزعم اغتيال القائد الجديد لحماس في غزة
حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.. أمطار تصل القاهرة
أخبار مصر

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.. أمطار تصل القاهرة

بالفيديو.. رسالة من نجوم مصر بمناسبة عيد الأضحى
رياضة عربية وعالمية

بالفيديو.. رسالة من نجوم مصر بمناسبة عيد الأضحى
فيديوهات مثيرة ببدلة رقص تقود "بلوجر" إلى تخشيبة مباحث الآداب
حوادث وقضايا

فيديوهات مثيرة ببدلة رقص تقود "بلوجر" إلى تخشيبة مباحث الآداب
بعد مزاعم إسرائيلية باغتياله.. من هو محمد عودة القائد العسكري لحماس؟
شئون عربية و دولية

بعد مزاعم إسرائيلية باغتياله.. من هو محمد عودة القائد العسكري لحماس؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة