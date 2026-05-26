قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا استسلمت إيران واعترفت بأن قواتها البحرية ترقد في قاع البحر، وأن قواتها الجوية لم تعد موجودة، وإذا غادر جيشها بالكامل طهران، ورفعت الأيدي عالياً ولوّح الجميع بالعلم الأبيض، فإن وسائل الإعلام الأمريكية ستواصل تصوير الأمر على أنه انتصار إيراني.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال اليوم الثلاثاء، أن توقيع القيادة الإيرانية على وثائق الاستسلام واعترافها بالهزيمة أمام قوة الولايات المتحدة الأمريكية، لن يمنع بعض وسائل الإعلام من اعتبار إيران منتصرة.

وأشار ترامب إلى أن صحفا ووسائل إعلام، من بينها "نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وشبكة سي إن إن"، ستتصدر عناوينها أن إيران حققت انتصاراً رائعاً على الولايات المتحدة.

وتابع ترامب "أن الديمقراطيين ووسائل الإعلام فقدوا طريقهم تماما، وأصبحوا مجانين بالكامل".