مع اشتداد موجات الحر خلال فصل الصيف، يتحول التكييف إلى وسيلة أساسية للهروب من درجات الحرارة المرتفعة، لكن الاستخدام الخاطئ له قد يسبب مشكلات صحية مفاجئة لا ينتبه إليها كثيرون، خاصة مع خفض درجة الحرارة بشكل مبالغ فيه أو التعرض المباشر للهواء البارد لفترات طويلة.

وبحسب موقع mskagency.ru، قال الدكتور إيفان يريمينكو، أخصائي الأمراض الباطنية، إن أكثر الأخطاء شيوعا هو خفض درجة حرارة التكييف بشكل مفاجئ إلى مستويات منخفضة جدا مقارنة بدرجة الحرارة خارج المنزل.

وأوضح أخصائي الأمراض الباطنية، أن الفرق المثالي بين درجة حرارة الغرفة والطقس الخارجي يجب ألا يتجاوز من 5 إلى 7 درجات، مع الحفاظ على درجة حرارة لا تقل عن 22 درجة مئوية داخل المنزل، لأن التغيرات الحادة في الحرارة قد تزيد الضغط على القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، كما قد تسبب الصداع وتفاقم بعض الأمراض المزمنة.

توجيه الهواء مباشرة إلى الجسم

وأشار إلى أن توجيه الهواء البارد مباشرة نحو الوجه أو الرقبة أو الصدر من الأخطاء الشائعة أيضا، إذ قد يؤدي التعرض المستمر لتيار الهواء البارد إلى تهيج الأغشية المخاطية وتشنجات العضلات وزيادة مشكلات الجهاز التنفسي.

ونصح بأن يتم توجيه الهواء إلى أعلى أو توزيعه بشكل متساو داخل الغرفة، بدلا من توجيهه مباشرة نحو الأشخاص.

التكييف قد يسبب جفاف الهواء

وأكد الدكتور إيفان يريمينكو، أن أجهزة التكييف تقلل مستوى الرطوبة داخل الغرف، ما قد يؤدي إلى جفاف الأنف والحلق وتهيج الأغشية المخاطية، خاصة مع الاستخدام الطويل.

