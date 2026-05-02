مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد الجدل حول الوسيلة الأفضل لتهوية المنزل، خاصة للأطفال، بين استخدام المروحة أو التكييف.

وكشف الدكتور أشرف قاسم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الاختيار بين المروحة والتكييف خلال موجات الطقس الحار يرتبط بكيفية الاستخدام وليس بالأداة نفسها، مؤكدا أن كليهما يمكن أن يكون آمنا إذا تم التعامل معه بشكل صحيح.

أخطاء استخدام المروحة عند ارتفاع الحرارة

وأوضح "قاسم" في تصريحات تلفزيونية، أن المروحة تعمل على تحريك الهواء فقط دون خفض درجة حرارته، مشيرا إلى أن توجيهها بشكل مباشر على الجسم أثناء التعرق قد يسبب إجهادا أو تعبا، بينما يكون استخدامها أكثر أمانا عند ثبات درجة حرارة الغرفة وعدم التعرض المباشر لتيار الهواء.

وأضاف أن التكييف يقوم بخفض درجة حرارة الهواء داخل الغرفة، لكنه قد يسبب بعض المشكلات إذا حدث انتقال مفاجئ من بيئة باردة إلى أخرى شديدة الحرارة خارج الغرفة، ما يتطلب تهيئة الجسم تدريجيا قبل الخروج، وذلك عبر إيقاف التكييف قبل المغادرة بوقت كاف.

ما الاستخدام الآمن للتكييف؟

وأشار إلى أن الاستخدام الآمن للتكييف يعتمد على ضبطه على درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، مع تجنب تعرض الطفل لتيار الهواء المباشر، وتخفيف الملابس، وإغلاق الجهاز قبل الانتقال إلى مكان غير مكيف بوقت مناسب.

وأكد أن المروحة تظل خيارا مقبولا في حال عدم توفر التكييف، بشرط توجيهها بعيدا عن الأطفال، موضحا أنها لا تبرد الهواء لكنها تساعد على تحسين الإحساس بالحرارة عبر تحريك الهواء في الغرفة.

شروط استخدام التكييف مع ارتفاع درجات الحرارة

وشدد على أن التكييف يعد أفضل من حيث القدرة على خفض درجة الحرارة وتنقية الهواء نسبيا، بشرط الاستخدام السليم، بينما تظل المروحة وسيلة مساعدة في ظروف معينة مع الالتزام بضوابط الاستخدام الآمن.

اقرأ أيضا:

مشروبات طبيعية تبرد الجسم في الحر.. مناسبة لمرضى السكري

