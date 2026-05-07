مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، يصبح تنظيف أجهزة التكييف ضرورة لتحسين التبريد وحماية الصحة من الأتربة والبكتيريا، التي قد تتراكم داخل الجهاز وتنتشر في الهواء داخل المنازل.

أضرار إهمال تنظيف التكييف

ووفقا لصحفية "نيويورك تايمز" فإن إهمال تنظيف التكييف يؤدي إلى انخفاض كفاءته وزيادة استهلاك الكهرباء، إلى جانب احتمالية انتشار الروائح الكريهة ومسببات الحساسية، خاصة مع تراكم الغبار على الفلاتر والملفات الداخلية.

ويعمل جهاز التكييف على تدوير الهواء داخل الغرفة باستمرار، ما يعني أن أي ملوثات أو جراثيم متراكمة بداخله يمكن أن تنتقل بسهولة إلى المستخدمين، وهو ما قد يؤثر على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

وينصح الخبراء بفصل الكهرباء تماما عن الجهاز قبل بدء عملية التنظيف، لتجنب أي مخاطر كهربائية أثناء التعامل مع الأجزاء الداخلية أو الفلاتر.

ويعد تنظيف الفلاتر من أهم خطوات الصيانة الدورية، إذ تعمل على حجز الأتربة والشوائب ومنع دخولها إلى الوحدة الداخلية، بينما يؤدي انسدادها إلى ضعف التبريد وزيادة الضغط على الجهاز.

كيفية تنظيف التكييف

ويوصي المختصون بتنظيف الفلاتر قبل بداية موسم الصيف، ثم فحصها وتنظيفها كل أسبوعين خلال فترة الاستخدام المكثف، مع استبدال الفلاتر التالفة أو غير القابلة للغسل.

ولتنظيف الفلاتر بشكل صحيح، يجب فكها برفق ثم إزالة الأتربة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية، وبعد ذلك غسلها بماء فاتر ومنظف خفيف، مع تركها تجف تماما بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة قبل إعادة تركيبها.

كما تحتاج الملفات الداخلية “الكويلات” إلى تنظيف دوري، لأنها المسؤولة عن تبادل الحرارة داخل الجهاز، حيث يؤدي تراكم الأوساخ عليها إلى ضعف كفاءة التبريد وارتفاع استهلاك الطاقة.

ويحذر الخبراء من استخدام المياه المضغوطة أو المواد الكيميائية القوية أثناء تنظيف التكييف، لأنها قد تتسبب في تلف الأجزاء الحساسة أو إتلاف الطبقات العازلة داخل الجهاز.

أما الوحدة الخارجية، فينصح بتنظيف الهيكل الخارجي وإزالة الأتربة والأوراق المتراكمة حول فتحات التهوية، مع التأكد من عدم وجود عوائق تمنع خروج الهواء بشكل طبيعي.

ومن الأخطاء الشائعة أيضا إهمال تنظيف ريموت التكييف، رغم أنه من أكثر الأسطح عرضة لتراكم البكتيريا، لذلك يفضل تنظيفه بمطهر خفيف أو كحول طبي بعد إزالة البطاريات.

ويؤكد المختصون أن بعض المهام، مثل تنظيف المروحة الداخلية أو المحرك والملفات الدقيقة، يفضل أن يقوم بها فني متخصص لتجنب أي أعطال أو تلفيات قد تؤثر على كفاءة الجهاز.

وتختلف عدد مرات تنظيف التكييف بحسب طبيعة الاستخدام والبيئة المحيطة، إذ تحتاج المنازل التي تضم مدخنين أو حيوانات أليفة أو مرضى حساسية إلى تنظيف الفلاتر بصورة أكثر تكرارا.

