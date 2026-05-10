الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 10/05/2026

يشعر الكثير من الأشخاص بالانتعاش عند الانتقال فجأة من حرارة الطقس في الخارج إلى بيئة باردة، لكن هل تساءلت يوما ماذا يحدث لجسمك عند هذا الانتقال المفاجئ؟.

المخاطر الصحية للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة

وفقا لموقع "timesofindia"، تتراوح آثار التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة بين مشكلات بسيطة مثل سيلان الأنف، إلى مضاعفات خطيرة تشمل نوبات الربو، وآلام العضلات، والتهابات الجهاز التنفسي، والحمى، وتصل إلى مشكلات قلبية لدى بعض الفئات، وينصح الخبراء بالحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل الأماكن المغلقة للحد من هذه المخاطر.

ما تأثير التغير المفاجئ على الجسم؟

يحتاج الجسم وقتا للتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، التغير المفاجئ يمكن أن يؤثر على الأوعية الدموية ويزيد من ضغط القلب، كما أن هذه التغيرات تسبب ضيق التنفس لدى مرضى الربو والتهاب الجيوب الأنفية، وتؤدي إلى نوبات قلبية لدى المصابين بأمراض القلب المزمنة.

الانتقال المفاجئ من بيئة حارة إلى مكان مكيف يخفي شعور العطش ويزيد من احتمالية التعرض للعدوى الفيروسية والحساسية، كما أن التعرض الطويل للتكييف يقلل قدرة الجسم على التكيف مع الحرارة الخارجية، ما يصيبك بالدوار والصداع والإرهاق الشديد.

المخاطر الصحية الخفية للتكييف

وفقا لموقع "onlymyhealth"، التكييف يسحب الرطوبة من الجو، ما يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، كما أن التغيرات المتكررة بين الحرارة الخارجية والمكيفات تُخفي علامات الإجهاد الحراري، مثل الصداع والتعب وضعف التركيز، إضافة إلى الإصابة بنزلات البرد، والحمى، وتتفاقم إلى نوبات خطيرة تستدعي الذهاب للطبيب المختص فورا.

نصائح لتجنب آثار التغيرات الحرارية

هناك مجموعة من الإجراءات البسيطة لحماية الجسم، وتشمل:

حاول أن تكون حرارة الداخل مشابهة من حرارة الخارج.

إعطاء الجسم وقتا للتكيف عند الانتقال بين البيئات المختلفة.

شرب الماء بانتظام طوال اليوم، حتى عند عدم الشعور بالعطش.

