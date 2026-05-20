ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ؟

كتب : سيد متولي

11:00 ص 20/05/2026

الخوخ من الفواكه الصيفية المحببة لدى كثير من الأشخاص، بفضل مذاقه الحلو وقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم وتحافظ على نشاطه خلال الطقس الحار.

ويتميز الخوخ باحتوائه على نسبة كبيرة من الماء، ما يجعله خيارا مناسبا للمساعدة على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، بحسب موقع هيلث.

هل الخوخ مفيد لصحة القلب؟

يحتوي الخوخ على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، التي قد تساعد على دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

هل الخوخ يدعم صحة البشرة؟

يحتوي الخوخ على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على دعم صحة الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، ما يساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وتقليل تأثير الجذور الحرة.

هل الخوخ يساعد على التحكم بالوزن؟

الخوخ من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية نسبيا، كما يساعد على زيادة الشعور بالشبع، ما يجعله مناسبا للأنظمة الغذائية الصحية.

هل الخوخ يعمل على تحسين الهضم؟

يساعد الخوخ على تعزيز صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على الألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء وتقلل من مشكلات الإمساك.

هل الخوخ يعزز المناعة

يساهم الخوخ في دعم الجهاز المناعي بفضل احتوائه على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

ورغم فوائده المتعددة، يفضل تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن للحصول على أفضل الفوائد الصحية.

