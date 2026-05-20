انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.44%، عند مستوى 52541 نقطة، في بداية جلسة اليوم الأربعاء 20-5-2026.

كما انخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.30%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.48% عند مستوى 52774 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للفنادق الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم شركة مستشفي كليوباترا.