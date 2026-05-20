ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : آية محمد

12:03 م 20/05/2026

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

ارتفعت أسعار العملات اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.14 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.47 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.96 جنيه للشراء، و141.44 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.51 جنيه للشراء، و14.63 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 74.21 جنيه للشراء، و75.32 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.52 جنيه للشراء، بزيادة 41 قرشًا، و173.85 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

