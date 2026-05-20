ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الريال السعودي اليوم؟

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.14 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.14 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.14 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.11 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.15 جنيه للشراء، و14.19 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.