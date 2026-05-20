إعلان

دراسة: بديل طبيعي للسكر قد يساعد في إبطاء الشيخوخة وتحسين صحة الخلايا

كتب : سيد متولي

08:00 ص 20/05/2026

الشيخوخة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة علمية نشرت في مجلة Food & Function أن مادة ستيفيوسيد الطبيعية، المستخلصة من نبات الستيفيا، قد تحمل تأثيرات واعدة في إبطاء علامات الشيخوخة وتحسين بعض المؤشرات الصحية داخل الجسم.

وأجرى الباحثون تجارب مخبرية على ديدان Caenorhabditis elegans، وهي كائنات تستخدم على نطاق واسع في أبحاث الشيخوخة، حيث أظهرت النتائج أن ستيفيوسيد ساهم في إطالة عمر هذه الكائنات وتحسين مؤشرات صحتها، مع اختلاف التأثير حسب الجرعة المستخدمة، بحسب "لينتا.رو".

ما الفوائد المحتملة لمادة ستيفيوسيد؟

كما بينت النتائج أن المادة تعزز قدرة الخلايا على مقاومة الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بعملية الشيخوخة، وسجل انخفاض في مستويات أنواع الأكسجين التفاعلية، إلى جانب زيادة نشاط إنزيمات مضادات الأكسدة، ما يشير إلى تحسن في آليات الحماية الخلوية.

ويرجح الباحثون أن هذا التأثير يعود إلى تنشيط آليات دفاع تعتمد على الميتوكوندريا، والتي تساعد الخلايا على التعامل مع البروتينات التالفة وتقليل الإجهاد الخلوي.

ورغم هذه النتائج المبشرة، أكد العلماء أن التجارب ما تزال في نطاق الدراسات المخبرية على الكائنات النموذجية، ما يستدعي إجراء المزيد من الأبحاث السريرية على البشر قبل تأكيد الفوائد بشكل نهائي، مع إمكانية اعتبار ستيفيوسيد مرشحا واعدا في أبحاث الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر والاضطرابات العصبية التنكسية.

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الشيخوخة السكر الستيفيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
علاقات

كيف ترتب مصروفك قبل العيد حال تأخير القبض؟.. نصائح لتجنب الأزمة المالية
بعد وصول الكيلو إلى 70 جنيها.. 4 بدائل للطماطم الطازجة
نصائح طبية

بعد وصول الكيلو إلى 70 جنيها.. 4 بدائل للطماطم الطازجة
توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك
رياضة محلية

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك

"أتربة واضطراب بالملاحة وأمطار خفيفة".. الأرصاد تكشف أبرز ظواهر طقس الأربعاء
أخبار مصر

"أتربة واضطراب بالملاحة وأمطار خفيفة".. الأرصاد تكشف أبرز ظواهر طقس الأربعاء
دراسة: أدوية السمنة والسكري قد تحسن فرص نجاة مريضات سرطان الثدي
نصائح طبية

دراسة: أدوية السمنة والسكري قد تحسن فرص نجاة مريضات سرطان الثدي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الأربعاء