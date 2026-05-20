مع القفزات المتتالية في أسعار الطماطم، والتي دفعت سعر الكيلو في بعض الأسواق إلى نحو 70 جنيها، بدأ كثير من الأسر البحث عن بدائل يمكن استخدامها في الطهي، خاصة أن الطماطم تعد عنصرا أساسيا في معظم الأطباق اليومية.

وبحسب موقع indianexpress، فإن هناك عدة مكونات يمكن أن تمنح مذاقا قريبا من الطماطم أو تعوض قوامها الحامضي في الطهي، ما يساعد على تقليل التكلفة مؤقتا حتى عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

الطماطم المعلبة.. بديل سريع

وقال تارون شيتي، خبيرة التغذية، إن الطماطم المقشرة والمعلبة تعد من أبرز البدائل المتاحة، موضحا أنها تقطف بعد اكتمال نضجها ثم تحفظ حراريا داخل عبوات، ويمكن استخدامها كاملة أو مهروسة أو مفرومة بحسب نوع الطبق.

وأشار إلى أن هذا النوع يمنح مذاقا قريبا من الطماطم الطازجة، خاصة في الصلصات والأطعمة المطهية.

التمر الهندي لنكهة حامضة قوية

ومن بين البدائل التي رشحها الخبراء أيضا التمر الهندي، بفضل مذاقه الحامضي اللاذع الذي يمنح الأطعمة نكهة قريبة من الطماطم.

وأوضحت غاريما جويال، استشاري التغذية، أن نكهة التمر الهندي أكثر حدة من الطماطم، لذلك يمكن استخدام كميات صغيرة منه داخل الصلصات أو الأطعمة المطهية للحصول على مذاق متوازن.

الفلفل الأحمر المشوي

ويعد الفلفل الأحمر الحلو من البدائل المفاجئة للطماطم، إذ يمتلك قواما قريبا منها، خاصة بعد شويه وهرسه.

ويمكن إضافة القليل من الليمون والسكر والملح إلى الفلفل الأحمر المهروس للحصول على مذاق قريب من صلصة الطماطم التقليدية.

اليقطين.. الأرخص والأكثر توفيرا

ومن بين البدائل الاقتصادية التي لفتت الأنظار، جاء اليقطين كخيار منخفض التكلفة يمكن استخدامه في بعض الوصفات، إذ يمنح قواما كريميا وطعما حلوا قريبا من الطماطم المطهية، لكن بتكلفة أقل كثيرا.

