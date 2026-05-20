الحرس الثوري يحذر: إذا تكرر الهجوم على إيران فإن الحرب ستتجاوز حدود المنطقة

كتب : محمد جعفر

11:16 ص 20/05/2026

الحرس الثوري الإيراني

حذر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، من أن أي هجوم جديد على إيران سيدفع الحرب إلى ما هو "أبعد من حدود المنطقة"، مهدداً بتنفيذ ضربات في مواقع "لا يتوقعها الخصوم".

إيران تؤكد امتلاك قدرات لم تُستخدم بعد

وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن طهران لم تستخدم جميع قدراتها خلال الحرب، في إشارة إلى امتلاكها خيارات إضافية يمكن اللجوء إليها إذا تصاعدت المواجهة العسكرية أو تكررت الهجمات ضدها خلال المرحلة المقبلة، خاصة لفي ظل تقارير إعلامية تفيد بقرب استئناف الحرب.

ترامب: سننهي الحرب بسرعة كبيرة

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه مع مشرعين داخل البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب مع إيران "بسرعة كبيرة"، مؤكداً أن الجيش الأمريكي نجح في توجيه "ضربة قوية" لقدرات إيران العسكرية خلال العمليات الأخيرة.

وشدد ترامب على أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن الإدارات الأمريكية السابقة لم تخصص إنفاقاً كافياً لتطوير القدرات العسكرية.

الحرس الثوري الإيراني دونالد ترامب إيران الولايات المتحدة الحرب مع إيران

