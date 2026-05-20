الدوري المصري

بيراميدز

20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

21:00

أهلي جدة

توروب يودع الأهلي في مباراة المصري ويطير إلي الدنمارك

كتب : رمضان حسن

11:05 ص 20/05/2026
    ياس توروب مدرب الأهلي (4)
    الدنماركي ياس توروب
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (3)
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (5)
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
    توروب (3) (1)
    ييس توروب مدرب الأهلي من المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (3)
    توروب (4) (1)

يودّع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، جمهور النادي الأهلي خلال مباراة المصري البورسعيدي التي تقام في الثامنة مساء اليوم في ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

وتنتهي علاقة توروب مع الأهلي بنهاية مباراة المصري البورسعيدي إذ يعقد مسئولو النادي جلسة غدًا مع مدير أعماله لفسخ التعاقد بالتراضي بعد أن تم الاستقرار على رحيله دون الانتظار لنهاية شهر يونيو المقبل.

توروب يعود إلي الدنمارك

ويطير توروب خلال 48 ساعة عائدًا إلي بلاده بعدما أبلغه النادي بفسخ التعاقد معه وإنهاء العلاقة بينهما تمامًا ،وقام المدرب مؤخرًا بحجز تذكرة العودة للدنمارك ونفس الحال لجهازه الأجنبي المعاون.

تفاصيل رحيل توروب عن الأهلي

وقال مصدر بالأهلي لـ مصراوي، إن النادي اتفق مع توروب على الرحيل بعد مباراة المصري مباشرة على أن يحصل على راتب 5 أشهر بقيمة إجمالية 800 ألف دولار، بخلاف ما سيتقاضاه معاونوه الأجانب الذين سيحصلون علي 400 ألف دولار ليصل إجمالي المبلغ في النهاية لمليون و200 ألف دولار.

وأوضح ، أن ياسين منصور نائب رئيس النادي سيتحمل جزء من المبلغ والبقية من خزينة القلعة الحمراء وأيضًا من شركة الأهلي لكرة القدم.

وكشف، أن المدرب الدنماركي سيودع جماهير الأهلي عقب مباراة المصري ليكون أمام إدارة النادي متسع من الوقت للبحث عن مدرب أجنبي جديد دون الانتظار لنهاية يونيو المقبل.

الأهلي توروب الدوري المصري

