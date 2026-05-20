علامات مبكرة لـ الإيبولا قد تشبه الإنفلونزا

كتب : سيد متولي

10:00 ص 20/05/2026

فيروس الإيبولا

يعد فيروس الإيبولا من أخطر الأمراض الفيروسية النادرة، ويكمن جزء من خطورته في أن أعراضه المبكرة قد تبدو مشابهة تماما لأعراض الإنفلونزا، ما يؤدي أحيانا إلى تأخر التشخيص والعلاج.

أعراض الإيبولا

وفي المراحل الأولى من الإصابة، تظهر أعراض عامة وغير محددة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والشعور بالإرهاق الشديد، والصداع، وآلام العضلات، والتهاب الحلق، هذه العلامات قد تفسر بسهولة على أنها نزلة برد أو إنفلونزا موسمية، وهو ما يجعل التعرف المبكر على المرض أمرا صعبا، بحسب ميرور.

ومع تطور العدوى، تبدأ أعراض أكثر حدة في الظهور، مثل القيء والإسهال وآلام البطن، وقد يصاحبها طفح جلدي وتدهور عام في الحالة الصحية، وفي الحالات المتقدمة، قد يحدث نزيف من اللثة أو الأنف أو أماكن أخرى من الجسم، رغم أن هذا العرض لا يظهر في المراحل المبكرة كما يعتقد البعض.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن التشابه بين الأعراض الأولية للإيبولا وأمراض الجهاز التنفسي الشائعة قد يؤدي إلى تأخير طلب الرعاية الطبية، ما يزيد من خطورة الحالة ويقلل فرص النجاة.

لذلك، تنصح الجهات الصحية بضرورة التوجه للطبيب فور ظهور أعراض حادة ومستمرة، خاصة في حال وجود تاريخ محتمل للتعرض لعدوى أو السفر إلى مناطق ينتشر فيها الفيروس، حيث يبقى التدخل الطبي المبكر العامل الأهم في تحسين فرص العلاج والنجاة.

الإيبولا الانفلونزا

