التمر والبلح ليسا مجرد حلوى طبيعية لذيذة، بل يحتويان على عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم تناولها يوميًا يمكن أن يعزز المناعة، يحافظ على صحة القلب، ويدعم الطاقة بشكل طبيعي، إلى جانب فوائد أخرى أقل شهرة قد تفاجئك.

تعزيز صحة القلب

التمر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، ما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي حماية القلب من الأمراض، وفق "Medical News Today".

دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في التمر تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك، كما تدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز الهضم بشكل طبيعي.

مصدر طبيعي للطاقة

التمر يحتوي على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية لرفع مستوى الطاقة بسرعة دون التسبب في ارتفاع حاد في السكر.

دعم صحة العظام والأسنان

التمور تحتوي على معادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، التي تساهم في تقوية العظام والأسنان وتقليل خطر هشاشة العظام.

تحسين وظائف الدماغ

البوتاسيوم والمضادات الأكسدة في التمر تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتركيز.

