ارتفاع الكوليسترول في الدم غالبًا لا يصاحبه أعراض واضحة، مما يجعله خطرًا صامتًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات البسيطة التي قد تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، ويمكن ملاحظتها مبكرًا للقيام بالفحوصات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية.

ظهور بقع صفراء حول العينين أو الجلد

تُعرف هذه البقع باسم "Xanthomas"، وقد تظهر بسبب تراكم الكوليسترول تحت الجلد، خصوصًا حول العينين أو في مناطق الجسم الأخرى، وفق "Cleveland Clinic".

ألم أو خدر في اليدين أو القدمين

ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى انسداد الشرايين الصغيرة، ما يقلل تدفق الدم ويسبب خدرًا أو تنميلًا في الأطراف.

الصداع المستمر أو الدوخة

ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يسبب تصلب الشرايين، ما يقلل وصول الدم المحمّل بالأكسجين إلى الدماغ هذا قد يؤدي أحيانًا إلى صداع متكرر أو شعور بالدوخة.

التعب السريع عند بذل أي مجهود

ارتفاع الكوليسترول يقلل من كفاءة تدفق الدم إلى العضلات، مما يجعل الجسم يشعر بالتعب أسرع عند القيام بأي نشاط بدني بسيط.

مشاكل في الرؤية أو ضبابية العين

انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول يمكن أن يؤثر على الدورة الدموية للعين، مسبّبًا اضطرابات بصرية مؤقتة أو ضبابية الرؤية.

