انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و20 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.



بنك مصر:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي Cib:

53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.



بنك البركة:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.



بنك قطر الوطني:

53.06 جنيه للشراء، و53.16 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.