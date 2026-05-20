تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:02 ص 20/05/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و20 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-5-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.


أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم


البنك الأهلي المصري:
53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.


بنك مصر:
53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.


بنك القاهرة:
53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية:
53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.


بنك قناة السويس:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي Cib:
53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع.


بنك البركة:
53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.


كريدي أجريكول:
53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك قطر الوطني:
53.06 جنيه للشراء، و53.16 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

