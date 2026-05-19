يبحث كثيرون عن طرق بسيطة للحفاظ على صحة القلب وسط ضغوط الحياة اليومية، ويؤكد خبراء التغذية أن بعض الأطعمة الطبيعية يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للقلب والأوعية الدموية، ويأتي البنجر في مقدمة هذه الخيارات الصحية.

فوائد البنجر للقلب

يُعرف البنجر بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إلى جانب النترات الطبيعية التي يعتقد الباحثون أنها تساعد على تحسين تدفق الدم ودعم صحة القلب.

ووفقًا لـBritish Heart Foundation، فإن تناول عصير البنجر بانتظام قد يساهم في تقليل مؤشرات الالتهاب المرتبطة بأمراض القلب التاجية، كما تشير بعض الدراسات إلى أن النترات الموجودة فيه قد تساعد على تعزيز الأداء البدني وتحسين القدرة على التحمل.

كما أوضح Heart Research Institute UK أن البنجر يُعد مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، إضافة إلى قدرته على إضفاء نكهة مميزة وألوان زاهية على الوجبات الصحية.

طرق تناول البنجر

يمكن تناول البنجر بعدة طرق سهلة، سواء مشويًا أو مخبوزًا أو مضافًا إلى السلطات والعصائر الطبيعية.

ويؤكد خبراء التغذية أن إدخال البنجر ضمن النظام الغذائي اليومي قد يكون خطوة بسيطة، لكنها فعالة في دعم صحة القلب وتحسين نمط الحياة الغذائي بشكل عام.

