عادة يومية أثناء الاستحمام ترهق قلبك دون أن تشعر

كتب : آلاء نبيل أحمد

05:30 م 19/05/2026

الاستحمام جزء أساسي من الروتين اليومي للحفاظ على النظافة والشعور بالانتعاش، لكنه أكثر من مجرد تنظيف الجسم، فهو يؤثر على صحتنا العامة وطاقة الجسم، وتؤثر الطريقة التي نختار بها درجة حرارة الماء ومدة الاستحمام على صحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما ذكره موقع "clevelandclinic"، سوف نتعرف ما هي الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها خلال الاستحمام وترهق القلب.

كيف يؤثر الماء الساخن على الجسم؟

1- انخفاض مفاجئ في ضغط الدم:

عند التعرض للماء الساخن جدًا، تتسع الأوعية الدموية لتبريد الجسم، ما يؤدي إلى هبوط ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب بشكل حاد، ما يسبب الدوخة ويمكن أن تصل لخطر الإغماء.

2- استجابة الصدمة الباردة:

الانتقال المفاجئ إلى الماء البارد في نهاية الاستحمام بعد الماء الساخن يضيق الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم فجأة ويزيد العبء على القلب.

3- درجة حرارة الماء صباحا:

الاستحمام بالماء الساخن فور الاستيقاظ يمكن أن يكون مرهقًا، فبعد النوم، يكون ضغط الدم منخفض بشكل طبيعي، ودرجة حرارة الجسم مرتفعة نسبيًا، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر عند التعرض للماء الساخن.

4- الجفاف وفقدان السوائل:

يتسبب الماء الساخن والبخار في التعرق، وفي حالة المعاناة من نقص السوائل، يقل حجم الدم، ما يجعل القلب يضطر للعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

ما هي النصائح للاستحمام بشكل آمن ؟

ضبط درجة الحرارة: تجنب الماء الساخن جدًا أو البارد جدًا، ويفضل اختيار الماء الدافئ.

التحكم في المدة: الحرص على أن تكون مدة الاستحمام ما بين 5 إلى 10 دقائق لتجنب التغيرات الحادة في معدل ضربات القلب وحماية البشرة من الجفاف.

تعديل درجة حرارة الماء تدريجيًا : الحرص على تعديل درجة حرارة الماء ببطء بدلاً من الانتقال المفاجئ بين درجات الحرارة القصوى.

الترطيب قبل الاستحمام: شرب كوب من الماء يساعد على الحفاظ على حجم الدم وتقليل خطر الدوخة، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

