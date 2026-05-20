الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب : هند عواد

11:32 ص 20/05/2026
لأول مرة في تاريخ الدوري المصري الممتاز، تتنافس 3 فرق على اللقب، الأهلي والزمالك وبيراميدز، وتمتلك الفرق الثلاثة حظوظا في التتويج، لكن بنسب مختلفة.

ويصطدم الزمالك بسيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بينما يستضيف بيراميدز نظيره سموحة، ويحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي.

سيناريو فوز الزمالك بالدوري المصري

يمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحظوظ الأكبر للفوز بالدوري المصري الممتاز، إذ يكفيه التعادل مع سيراميكا كليوباترا لحسم اللقب الـ15 في تاريخه.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

ماذا يحتاج بيراميدز للفوز بالدوري؟

يمتلك بيراميدز فرصة هو الآخر للتتويج بالدوري المصري الممتاز، لأول مرة في تاريخه، لكن بمساعدة سيراميكا كليوباترا.

ويحتاج بيراميدز للفوز على سموحة مع هزيمة الزمالك من سيراميكا، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي، إذ في حالة تساويه مع الأحمر في عدد النقاط، سيحسم اللقب بالمواجهات المباشرة.

فرص الأهلي للفوز بالدوري المصري

يمتلك الأهلي فرصتان لإنقاذ الموسم الحالي، سواء للتتويج بالدوري المصري الممتاز أو ضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بشرط تعثر الزمالك وبيراميدز.

ويمكن للأهلي حصد لقب الدوري المصري، بشرط الفوز على المصري البورسعيدي، مع هزيمة الزمالك من سيراميكا كليوباترا، وتعادل بيراميدز مع سموحة.

في هذه الحالة سيتصدر الأهلي جدول الترتيب بـ53 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني بـ52 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ50 نقطة.

ويمكن للأهلي ضمان المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بشرط الفوز على المصري البورسعيدي وتعادل بيراميدز مع سموحة، في هذه الحالية سيصبح الترتيب كالآتي:

الزمالك: 54 نقطة (حال التعادل)

الأهلي: 53 نقطة

بيراميدز: 52 نقطة

