ضبط شبكة تضم 11 رجلاً وسيدة لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:00 م 20/05/2026 تعديل في 12:31 م

ضبط شبكة استغلت الأطفال في التسول- أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، شبكة إجرامية استغلت الأطفال في التسول بالقاهرة.

كانت المعلومات أفادت بقيام المتهمين باحتجاز الصغار وإجبارهم على ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة في الشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق مكاسب مالية طائلة بغير حق.

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة نشاطاً موسعاً لـ 11 متهماً (7 رجال و4 سيدات) اتخذوا من أرصفة العاصمة مسرحاً لممارساتهم الدنيئة اليوم الأربعاء. أسفرت الأكمنة الثابتة والمتحركة عن ضبط المتورطين، وكشفت السجلات الأمنية أن 10 منهم من أرباب السوابق والمعلومات الجنائية المسجلين خطر الذين تعمدوا ترويع الصغار وإجبارهم على البيع الإلحاحي تحت التهديد.


إنقاذ 10 أطفال من مافيا التسول بالعاصمة


حررت القوات 10 أطفال كانوا في حالة تعرض صارخ للخطر بصحبة التشكيل العصابي، حيث انهار المتهمون واعترفوا بتفاصيل نشاطهم الآثم عقب مواجهتهم بالأدلة ومقاطع الفيديو المرصودة. أحالت أجهزة الأمن المتهمين إلى النيابة العامة، فيما جرى تسليم الضحايا لأهليتهم بعد أخذ التعهدات اللازمة، أو إيداعهم دور رعاية مؤهلة لضمان حمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

