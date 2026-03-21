إعلان

كيف تقف الثعابين دون أطراف؟

كتب : سيد متولي

05:30 م 21/03/2026

الثعابين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تثير قدرة بعض الثعابين على رفع جزء كبير من أجسامها في الهواء دون أطراف دهشة العلماء، فالمشهد قد يبدو مخيفا للبعض، لكن فريق بحثي تمكن من تفسير هذه القدرة المدهشة، موضحين كيف تستطيع بعض الثعابين خصوصا التي تعيش على الأشجار إبقاء نسبة كبيرة من أجسامها مرفوعة عموديا دون أي دعم.

هل الثعابين تتحدى قوانين الحركة؟

أوضح البروفيسور "إل مهاديفان" من جامعة هارفارد، أن رفع ما يقارب 70% من جسم الثعبان في وضع شبه عمودي لا يعتمد فقط على القوة العضلية، بل يتطلب مستوى متقدما من التحكم العصبي والإحساس بوضع أجزاء الجسم بالنسبة لبعضها البعض، بحسب موقع iflscience.

كيف يحافظ الثعبان على توازنه؟

وأظهرت التجارب أن الثعابين لا تقوم بتصلب أجسامها بالكامل عند الارتفاع، بل تعتمد على منطقة محددة قريبة من نقطة انطلاقها، حيث تتركز فيها القوة العضلية، وتعمل هذه المنطقة كقاعدة دعم تسمح للجزء العلوي من الجسم بالبقاء في وضع شبه عمودي دون أن تسحبه الجاذبية إلى الأسفل.

وأشار الباحثون إلى أن الحفاظ على هذا التوازن لفترة طويلة أصعب من عملية رفع الجسم نفسها، إذ يحتاج الثعبان إلى تعديل وضعيته باستمرار لمنع السقوط.

تجارب على ثعابين الأشجار

واعتمد العلماء في دراستهم على تصوير عدة أنواع من الثعابين، منها ثعبان الشجر البني وثعبان البيثون، أثناء تسلقها منصات ضيقة، وأظهرت الكاميرات المتخصصة أن هذه الحيوانات تستخدم تنسيقا دقيقا بين العضلات للحفاظ على استقرارها.

ما أهمية فهم سلوك الثعابين؟

لا تقتصر أهمية هذه النتائج على فهم سلوك الثعابين فقط، بل قد تفتح الباب لتطوير جيل جديد من الروبوتات المرنة الشبيهة بالثعابين، القادرة على التحرك داخل الأماكن الضيقة للغاية.

الثعابين منوعات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

زووم

رياضة محلية

حوادث وقضايا

زووم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

