6 أيام.. المركزي يعلن إجازة عيد الأضحى للبنوك من الثلاثاء للأحد

كتب : منال المصري

05:42 م 19/05/2026

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك 6 أيام متتالية.

وبحسب بيان اليوم، فإنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى فقد تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026.

وأكد المركزي أن يُستأنف العمل بالبنوك من صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

وتفتح البنوك أبوابها للعملاء يوميا من الساعة 8.30 صباحا للساعة 3 عصرا للجمهور باستثناء يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية.

