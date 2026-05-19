تشير أدلة جديدة إلى أن مشروب شهير، "الشاي الأسود" مع الحليب أو دونه، قد يقدم فوائد تتجاوز مجرد مساعدتنا على بدء يومنا، تتعلق بأحد أهم أعضاء الجسم وهو القلب.

وكشف استطلاع رأي جديد شمل 1000 شخص بالغ، حللته لجنة استشارية متخصصة في أبحاث حول الشاي، أن أكثر من ثلاثة أرباع البريطانيين (76%) قلقون بشأن صحة قلوبهم، ما يؤكد مدى بحث الكثيرين عن طرق بسيطة للحفاظ على صحتهم على المدى الطويل، بحسب موقع teaadvisorypanel.

وقال الدكتور تيم بوند، خبير اللجنة الاستشارية للشاي: "يحتوي الشاي على مركبات نباتية طبيعية تسمى البوليفينولات، والتي تم ربطها بمجموعة من الفوائد القلبية الوعائية، يبدو أن هذه المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في الشاي تساعد الأوعية الدموية على العمل بشكل أكثر فعالية، وتدعم مستويات الكوليسترول الصحية، وتقلل الالتهاب، وكلها أمور مهمة للحفاظ على صحة القلب."

"أظهرت دراسة رئيسية شملت أكثر من 207 ألف بالغ من بنك المعلومات الحيوية في المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين يتناولون أعلى كميات من الأطعمة والمشروبات الغنية بالبوليفينول - بما في ذلك الشاي - لديهم خطر أقل بنسبة 22٪ للإصابة بأمراض القلب."

كما كشف تحليل كبير آخر، شمل ما يقرب من مليون بالغ، أن شرب الشاي الأسود بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، ويعتقد الباحثون أن مركبات الفلافونويد الطبيعية الموجودة في الشاي، وهي مجموعة من المركبات البوليفينولية النشطة بيولوجيا، تلعب دورا رئيسيا.

ما فوائد تناول كوبين شاي؟

كما كشف "بوند": "تشير الدراسات إلى أن الفوائد يمكن أن تبدأ من كوبين فقط يوميا، وقد وجدت العديد من الدراسات أن كل كوب إضافي قد يوفر دعما إضافيا للقلب والأوعية الدموية، لكن طريقة تحضير الشاي لا تقل أهمية، وللحصول على أقصى فائدة من البوليفينولات الموجودة في الشاي، يجب نقع الشاي لمدة دقيقتين على الأقل، فالنقع السريع لن يستخلص نفس مستويات المركبات النشطة بيولوجيا المفيدة للشاي، إذ أن التحضير الصحيح يسمح بإطلاق المزيد من هذه العناصر الغذائية النباتية الداعمة للقلب في الكوب.

ويؤكد المختصون أيضا على أن الشاي الطازج هو الخيار الأمثل، فاستبدال المشروبات الغازية المحلاة بالشاي غير المحلى قد يساعد في تقليل استهلاك السكر مع زيادة تناول البوليفينولات المفيدة في الوقت نفسه.

