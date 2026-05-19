اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة إجراءات لتشجيع المواطنين على تركيب الألواح الشمسية أعلى أسطح المنازل والمصانع، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

إعفاءات وتسهيلات لتركيب الألواح الشمسية

أكدت "الوزارة" في بيان لها، إعفاء المواطنين من أي شروط تتعلق بتركيب الألواح الشمسية أعلى الأسطح، بهدف التيسير على الراغبين في إنشاء محطات طاقة شمسية واستخدامها في المنازل أو المنشآت المختلفة.

وأوضحت "الكهرباء" أن الحالة الوحيدة التي تتطلب التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء تتمثل في ربط الألواح الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء، من خلال تركيب عداد "صافي القياس" للاستفادة من نظام تبادل الطاقة.

شركة جديدة لتصنيع الألواح الشمسية محليًا

أشارت وزارة الكهرباء، إلى أنه جارٍ إنشاء شركة جديدة بالتعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة العربية للتصنيع، بهدف تصنيع وإنتاج الألواح الشمسية محليًا بتكلفة أقل، بدلًا من استيرادها، بما يدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية.

إمكانية بيع الطاقة المنتجة دون استخدام الشبكة

أضافت "الوزارة" أن المواطنين يمكنهم بيع الطاقة المنتجة لغيرهم من المستهلكين دون الرجوع إلى شركة الكهرباء، بشرط عدم استخدام الشبكة القومية للكهرباء في نقل الطاقة.

ولفتت "الكهرباء" إلى أن القدرات المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء من محطات الألواح الشمسية بلغت نحو 900 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات تعمل بنظام صافي القياس.

خطة لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية

شددت وزارة الكهرباء على أنها تستهدف زيادة قدرات الطاقة الشمسية إلى أقصى مدى ممكن، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم للراغبين في إنشاء محطات شمسية، باعتبارها بديلًا مستدامًا للشبكة القومية للكهرباء.

