أعلنت الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك الدائم مع كندا، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الإنفاق العسكري والعلاقات التجارية.

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي ألبريدج كولبي، إن "البنتاجون" قرر تعليق مشاركته في المجلس، معتبرا أن كندا فشلت في إحراز تقدم موثوق به في التزاماتها الدفاعية.

ويعد المجلس، الذي أُنشئ عام 1940، هيئة استشارية مشتركة تضم مسؤولين عسكريين ومدنيين من البلدين لبحث قضايا الدفاع المشترك.

تأتي الخطوة بعد أشهر من ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء لزيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب فرض رسوم جمركية على كندا وتصريحات متكررة دعا فيها إلى ضمها كـ"الولاية الأميركية الـ51".

كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد أعلن خطة لاستثمار 500 مليار دولار كندي في قطاع الدفاع خلال السنوات العشر المقبلة، وفقا لسكاي نيوز.