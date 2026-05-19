إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان منطقة المعشوق قرب مدينة صور جنوب لبنان

كتب : وكالات

02:58 ص 19/05/2026

آثار قصف جنوب لبنان

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة المعشوق قرب مدينة صور جنوبي لبنان، يطالبهم فيه بإخلاء مبان محددة ومحيطها فورا.

قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدا لسكان المعشوق".

أضاف: "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر الجيش للعمل ضده بقوة، ولا ينوي المساس بكم".

وأوضح البيان: "نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله فحرصا على سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر، والبقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".

يأتي إنذار الجيش الإسرائيلي رغم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار لـ45 يوما إضافيا يوم الجمعة الماضي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3020 قتيلا و9273 جريحا، وفقا لروسيا اليوم.

