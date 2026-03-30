كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة فورتسبورغ بألمانيا أن فيتامين B2، المعروف بدوره في حماية الخلايا السليمة، قد يخفي جانبا سلبيا إذ يمكن أن يساعد الخلايا السرطانية على مقاومة الموت والبقاء في حالة نمو مستمر.

ما هي فوائد فيتامين B2 للجسم؟

يعتمد الجسم على فيتامين B2، المعروف أيضًا باسم الريبوفلافين، للحصول على العناصر الغذائية الأساسية، لكنه غير قادر على إنتاجه بنفسه، لذا يجب الحصول عليه من الطعام، مثل منتجات الألبان، والبيض، واللحوم، والخضروات الورقية الخضراء.

داخل الخلايا، يتحول الريبوفلافين إلى جزيئات مساعدة تدعم التمثيل الغذائي وتحميها من التلف التأكسدي، وهي وظيفة تبدو مفيدة تمامًا. لكن الباحثين اكتشفوا أن هذا النظام المرتبط بالفيتامين الذي يحمي الخلايا السليمة يمكن أن يساعد أيضا الخلايا السرطانية على البقاء والنمو، وفقا لـ "ميديكال إكسبريس".

هل فيتامين B2 يحمي الخلايا السرطانية من التلف؟

يؤدي فيتامين B2 دورا حاسما في حماية الخلايا السرطانية من الموت الحديدي، أو ما يعرف بالاستماتة الحديدية (Ferroptosis)، وهو شكل خاص من الموت المبرمج للخلايا.

ما هو الفيروبتوز؟

يعد الفيروبتوز عملية موت خلوي مبرمج يعتمدها الجسم للتخلص من الخلايا التالفة أو الضارة بطريقة منظمة تمنع الالتهاب، وقد ارتبط هذا النوع من موت الخلايا بالسرطان وبعض الأمراض التنكسية العصبية.

كيف يختلف الموت الحديدي عن أشكال موت الخلايا الأخرى؟

على عكس أشكال الموت الخلوي الأخرى، يحدث الموت الحديدي عندما يتجاوز الضرر الناتج عن الحديد في أغشية الخلايا قدرة دفاعاتها المضادة للأكسدة. وتتمكن الخلايا السرطانية من الهروب من هذا المصير عبر تعزيز أنظمتها الدفاعية الداخلية.

وأظهرت الدراسة أن عملية التمثيل الغذائي لفيتامين B2 تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الدفاعات، ما يشير إلى أن استهداف الجزيئات المرتبطة بالريبوفلافين قد يقلل من قدرة الخلايا السرطانية على مقاومة الموت الحديدي، ويجعل الأورام أكثر قابلية للعلاج.

كيف يساعد فيتامين B2 بروتين FSP1 على حماية الخلايا؟

يدعم فيتامين B2 بروتين FSP1، المسؤول عن حماية الخلايا السليمة من نوع خاص من الموت المبرمج يعرف بالموت الحديدي. وعندما يقل مستوى هذا الفيتامين في الجسم، تصبح الخلايا السرطانية أكثر عرضة للموت.

يعد بروتين FSP1 أحد المكونات الأساسية التي تحمي الخلايا السليمة من الموت، ويعمل فيتامين B2 على دعم هذا البروتين في أداء وظيفته.

ومن خلال استخدام تقنيات تحرير الجينات ونماذج الخلايا السرطانية، وجد الباحثون أن انخفاض مستويات فيتامين B2 يجعل الخلايا السرطانية أكثر عرضة للموت الحديدي.

هل يمكن استخدام الريبوفلافين لعلاج السرطان؟

أوضح الباحثون أن الريبوفلافين يمكن أن يحفز الموت الحديدي حتى عند تراكيز منخفضة، مؤكدين أن تجاربهم تدعم جدوى هذا النهج.

