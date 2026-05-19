الحكم على نجل ميدو في قضية المخدرات اليوم

كتب : محمود الشوربجي

03:00 ص 19/05/2026

أحمد حسام ميدو

تصدر محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمجمع محاكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى يحيى وعضوية المستشارين أحمد هلال ومحمد ياسر ومعاذ محمد، حكمها ضد نجل أحمد حسام ميدو على خلفية اتهامه في قضية حيازة المخدرات.

محاكمة نجل ميدو بتهمة حيازة مواد مخدرة

واستمعت محكمة جنايات الطفل المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، في وقت سابق، إلى أقوال الشهود في قضية اتهام نجل أحمد حسام ميدو بحيازة مواد مخدرة.

تفاصيل التحقيقات

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إحالة نجل اللاعب السابق إلى المحاكمة، عقب ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه بحيازة مواد مخدرة، كما رفضت الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه.
وأثبتت نتائج التحليل الطبي إيجابية العينة الخاصة به، بعد إرسالها إلى المعمل المختص بمصلحة الطب الشرعي، حيث أكدت تعاطيه مواد مخدرة.

