متلازمة تململ الساقين هي اضطراب عصبي مزعج يعيق النوم ليلا، حيث يشعر المصاب بوخز في الساقين يجعله غير قادر على الثبات أثناء الاستلقاء، هذا الشعور المستمر يؤثر على جودة النوم والحياة اليومية بشكل عام.

ما العلاقة بين المتلازمة ونقص الحديد؟

متلازمة تململ الساقين تكون مؤشرا على مشكلة أعمق، وهي نقص الحديد في الجسم أو فقر الدم.

الحديد ضروري لإنتاج هرمون الدوبامين، المسؤول عن تنظيم حركة الساقين، ونقصه يمكن أن يسبب أعراضا خطيرة مثل ضيق التنفس، ضبابية الدماغ، تسارع ضربات القلب، وفي الحالات الشديدة يصل إلى فشل القلب، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

يوصي الطبيب الروسي بريان تشين، بزيادة الحديد في النظام الغذائي اليومي كحل بسيط وفعال للتقليل من أعراض المتلازمة وتحسين جودة النوم.

مصادر الحديد الغذائية

لحم البقر، الدجاج، والبيض.

المحار، حيث تحتوي ثلاث حبات منه على حوالي 7 مليجرامات من الحديد.

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ مصدرا ممتازا للحديد.

فوائد الحديد الأخرى

الحديد ليس مهما لعلاج متلازمة تململ الساقين فقط، بل يؤدي دورا أساسيا في دعم جهاز المناعة، إنتاج الطاقة، إضافة إلى تكوين الهيموجلوبين لنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم.