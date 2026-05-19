يُعقد، اليوم الثلاثاء، بمدينة شبرا الخيمة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، اللقاء الجماهيري الأسبوعي لمحافظ القليوبية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها بشكل فوري.

مناقشة القضايا الخدمية بالمحافظة

ويأتي اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي يعقدها الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح مع المواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لمناقشة أبرز القضايا الخدمية التي تمس حياة الأهالي اليومية، وبحث سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

استعراض الشكاوى وتوجيهات فورية

ومن المقرر أن يشهد اللقاء استعراض عدد من المشكلات والطلبات المقدمة من المواطنين، على أن يتم توجيه الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن تحقيق استجابة فورية وحلول عملية على أرض الواقع.

استمرار اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية

وأكدت محافظة القليوبية استمرار تنظيم هذه اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي، في إطار نهج العمل الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، وتحقيق الاستجابة السريعة لمتطلباتهم في مختلف الملفات الخدمية.